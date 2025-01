Volver | La Tecla Nacionales 8 de enero de 2025 CIFRAS OFICIALES

Fuerte caída con un levísimo rebote en construcción e industria

Según los nuevos datos del INDEC, en noviembre la construcción cayó 23,6% y la industria 1,7% respecto al mismo mes del año pasado. A su vez, la construcción subió 2,2% y la industria 0,4% en comparación con octubre.

