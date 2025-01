Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de enero de 2025 OTRO PROBLEMA

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

La sombra del default se mete en la disputa por el Presupuesto bonaerense

El Gobierno asegura que sin endeudamiento será difícil afrontar los vencimientos de deuda que operan este año y busca presionar para que la Legislatura le vote las herramientas que necesita. Queda poco tiempo.

