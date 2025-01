Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de enero de 2025 LAPICERA EN MANO

Pedidos y plantones: nuevo capítulo en la novela que busca destrabar el Presupuesto

Cada sector en juego sigue firme en su posicionamiento y de esta manera se hace difícil destrabar la aprobación presupuestaria para este 2025. Asimismo las negociaciones se atrasan y las chicanas se encuentran a la orden del día

