7 de enero de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Perspectivas para las economías locales

Un nuevo año está en andas y plantea una serie de desafíos en los sectores que motorizan las finanzas locales entre las que se encuentran el petróleo, el gas, la pesca, el turismo, la minería y las actividades del campo. La mirada de referentes acerca del panorama productivo

