Volver | La Tecla Informe Especial 7 de enero de 2025 NEGOCIACION ESTANCADA

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Es difícil que el chancho chifle

El revés legislativo que dejó al Gobierno sin el Presupuesto, Fiscal Impositiva y endeudamiento obliga a barajar y dar de nuevo. Negociaciones, rosca y las alternativas para pasar el verano

Compartir