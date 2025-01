Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de enero de 2025 CAMBIOS

Receta electrónica: cómo rige en la Provincia esta modalidad de prescripción

La implementación de la receta electrónica entró en vigencia este miércoles 1º de enero en todo el país. No obstante, en territorio bonaerense seguirán habilitadas las prescripciones de medicamentos tanto en papel como en formato digital.

