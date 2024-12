Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de diciembre de 2024 TODO ROTO

La interna peronista no cesa ni en las fiestas: elogio y advertencia para Kicillof

Los dirigentes de Unión por la Patria ya no disimulan las internas partidarias. Mientras un gobernador lo posicionó como candidato en 2027, un ladero de Cristina lanzó duras críticas contra el gobernador

Compartir