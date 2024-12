Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de diciembre de 2024 RESPUESTA DEL EJECUTIVO

Sin filtro: "Nación y la oposición quieren quebrar las arcas de la Provincia"

El Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hizo referencia a la fallida aprobación de herramientas financieras tales como el Presupuesto 2025, la Fiscal Impositiva y el endeudamiento con un duro descargo contra los legisladores de la oposición. Asimismo enfatizó que arrancan el 2025 en emergencia

