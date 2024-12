Volver | La Tecla Nacionales 29 de diciembre de 2024 0,5% DE ALZA

Lento pero seguro: por la reactivación, el año cierra con mejoras en la pobreza

La consultora Equilibra registró una suba del PBI del 0,5% mensual en noviembre, séptima alza consecutiva. De esa forma, en los primeros once meses del año, el indicador acumuló una contracción del 2,5% interanual.

