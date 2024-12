Volver | La Tecla Nacionales 29 de diciembre de 2024 ACUSACIONES CRUZADAS

"Si quiebra la provincia de Buenos Aires, es por el Gobierno provincial": Nación salió al cruce contra el Gobernador

Guillermo Francos apuntó contra Axel Kicillof, entendiendo que sostiene "el criterio de los gobiernos justicialistas: endeudarse y que pague el que venga“.

Compartir