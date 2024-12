Una carrera contra la tracción a sangre en Ezeiza

Facundo Palomino, un deportista comprometido con esta causa, corrió 20 kilómetros arrastrando un carro, simbolizando el sufrimiento al que son sometidos miles de caballos en nuestro país. Esta iniciativa contó con el apoyo decidido del intendente Granados y de la Secretaría de Protección y Bienestar Animal, encabezada por Carolina Basso.

La carrera, realizada junto a Ailín Jeanney, también atleta y defensora de los derechos de los animales, es un llamado de atención urgente sobre esta problemática. Gastón Granados se unió al reto, acompañando a Facundo en un tramo de la carrera, subrayando la importancia de tratar esta causa a nivel nacional. Fue en los bosques de Ezeiza.

La historia detrás de esta carrera comenzó el 22 de febrero de 2017, Atlas llegó a la vida de Facundo Palomino. Aquel caballo, sobreviviente de la crueldad de la tracción a sangre, cruzó su mirada con la del atleta por primera vez en un santuario de animales en General Rodríguez, donde se encontraba recuperándose de un terrible accidente: días antes, había sido rescatado en la ruta luego de que un vehículo chocara contra el carro que arrastraba, fracturándole una pata.

Bastaron apenas unos segundos para que el caballo dejara que el joven viera en sus ojos el profundo dolor que también arrastraba. Esa pata destrozada estaba lejos de cualquier posibilidad de recuperación, pero los veterinarios intentaron salvarlo. Pese al esfuerzo, los años cargando carros con pesos que doblaban su capacidad habían destruido su cuerpo y pesaron más que el amor que Facundo, y un enorme grupo de personas, le estaba dando.



Atlas perdió la vida, pero se perpetuó como una llama en el corazón del joven. “Voy a usar mi propio cuerpo para demostrar lo que los caballos sufren”, prometió Facundo.

Esa promesa se materializó en los bosques de Ezeiza, cuando Facundo corrió más de 20 kilómetros cargando un carro sobre su cuerpo. La carrera, cargado de emoción y simbolismo, fue un grito de protesta contra la utilización de animales en la tracción a sangre.

LA CARRERA

Corrió junto a su compañera y aliada en esta lucha, Ailin Jeanney, también atleta y vegana. Juntos, bajo el apoyo de la secretaría de Protección y Bienestar Animal, Carolina Basso, y del intendente Gastón Granados, convirtieron el desafío en un llamado a la conciencia colectiva.

“Yo estoy acá porque lo elegí, pero ellos no eligen su destino. Está en nosotros cambiarlo”, sostuvo Facundo al final de la carrera a la que lo acompañaron también sus padres.

EL TRABAJO EN EZEIZA

Quien apenas se enteró de la idea que tenía Facundo para visibilizar el impacto de la TAS en el cuerpo de los caballos y no tardó en colaborar fue Carolina Basso, la secretaría de Protección y Bienestar Animal de Ezeiza que encabeza en el Municipio —donde la TAS está prohibida— un programa de intercambio voluntario de caballos y carros por una moto carro.

“Esta acción que realizamos junto a Facundo en honor a los caballos es una petición de la prohibición de tracción a sangre animal a nivel nacional. Él tiró de un carro como si fuera un equino y de esa manera demostró el sufrimiento y los esfuerzos de los caballos. Este acto fue voluntario, pero en el caso de los caballos no y ellos muchas veces no tienen descanso, muchas veces son alquilados, muchas veces además de todo esto, también son maltratados y no provistos de atención veterinaria, ni de la alimentación adecuada ni de los cuidados que necesita”, dice la funcionaria que desde hace dos años trabaja en favor de los animales del municipio.

Sobre ese trabajo, señala: “En Ezeiza está prohibida la tracción a sangre animal. Hay una ordenanza y hay un programa por el cual se entregan caballos y los carros a cambio de una moto carro. Ya llevamos rescatados 262 caballos”.

Esta práctica se inició bajo la gestión de Gastón Granados en acuerdo con las personas que tienen a los animales. El intendente fue parte del evento y destacó la importancia de no usar animales para trabajos forzados e instó a seguir trabajando en políticas públicas que garanticen el respeto hacia ellos.

TESTIMONIOS

“Ni bien supe de la propuesta, le pedí a Carolina que pusiera a disposición toda la Secretaría y lo que fuera necesario desde el Municipio para poder llevarlo a cabo” declaró Gastón Granados, al tiempo que afirmó: “Si bien fue de manera simbólica decidí acompañar personalmente la carrera porque entiendo que de esta forma queda aún más explicito la importancia que le damos a este tema”.

“Esta carrera no solo fue un homenaje al esfuerzo de quienes trabajan por el bienestar animal, sino también una invitación a reflexionar sobre la necesidad de seguir avanzando hacia un mundo más justo y respetuoso con todas las formas de vida”, aseguraron desde Protección y Bienestar Animal Ezeiza.

Para Facundo, sumarse con su idea a la propuesta del municipio para poner fin a la tracción a sangre fue mucho más que un símbolo. “Queríamos replicar el trabajo que hace Ezeiza desde la Secretaría que encabeza Carolina, con el gran trabajo que realizan y mostrar que eso mismo se puede replicar en todo el país. Cuando desde la propia Secretaría compartieron esta acción en sus redes sociales, muchas personas de otras ciudades y municipios comentaron lo que sucede en sus lugares, y pedían a sus intendencias que también prohíban la TAS y trabajen en ello. Entonces, ahora siento que lo que hicimos cumplió su objetivo”. Es por esto, que Facundo desea llevar esta misma acción a las distintas ciudades de Buenos Aires y también de otras provincias.

Facundo y Ailín, también sumaron a este desafío la causa que encabeza Liz Solari con el proyecto de Ley Sintientes, el cual creó, que busca que los animales dejen de ser considerados cosas en el Código Civil y Comercial argentino.

“Deseamos que se prohíba la TAS en todos los municipios y ojalá se lo haga en todo el país, pero creemos fundamental que los animales dejen de ser considerados cosas por la ley argentina. Por eso, apoyamos y proclamamos para que, de una vez por todas, sean considerados como personas no humanas sujetas de derecho y como seres sintientes. Si se aprueba el proyecto Sintientes se podrá lograr de verdad grandes cambios en la ley argentina y en favor de los animales”, asegura.

De esta forma, la Municipalidad de Ezeiza sigue adelante en su misión de garantizar el respeto y el bienestar animal, con acciones que resuenan más allá de sus límites locales, contribuyendo al cambio en todo el país.