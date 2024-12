Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de diciembre de 2024 ¿UNA TREGUA?

Tras meses de disputa, Círculos médicos reactivaron el convenio IOMA-FEMEBA

Los círculos médicos de los distritos bonaerenses reactivaron la atención mediante la obra social luego de varios meses de conflicto entre las partes.

Compartir