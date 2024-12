Volver | La Tecla Nacionales 26 de diciembre de 2024 NOVEDAD

Starlink se sigue expandiendo: desde ahora se podrá utilizar en los celulares

El servicio de internet satelital de Elon Musk recibió la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos y podrá comenzar a probar su nuevo servicio denominado Direct to Cell.

Compartir