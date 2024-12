Volver | La Tecla Nacionales 22 de diciembre de 2024 RELACIÓN TENSA

“Trampas al electorado, no”: Milei habló sobre una alianza y presionó a Macri

El Presidente concedió una entrevista y evaluó la relación de La Libertad Avanza con la fuerza que lidera el exmandatario. “O vamos juntos en todos lados o vamos separados”, sentenció.

