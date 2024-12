Autoconcovados del IOMA llaman a una “mega movilización” contra Kicillof

En las últimas horas, los autoconvocados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) comenzaron a mover por redes sociales una convocatoria a marchar en todas las dependencias de la obra social, liderada por Homero Giles, para reclamar por el recorte de medicamentos, la baja cobertura y la falta de atención en todo el territorio bonaerense.



Las dos vecinas autoconvocadas que encabezan las protestas por la vuelta de las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en el municipio bonaerense de Mar del Plata, Adriana Santi y Marcela Martinelli, comenzaron a difundir una convocatoria extensiva a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de realizar una mega movilización en todas las dependencias de la obra social liderada por Homero Giles.



En este sentido, la afiliada de Mar del Plata, Adriana Santi, explicó que el objetivo es que la mayor cantidad de vecinos afiliados al IOMA de toda la provincia de Buenos Aires se movilicen el próximo jueves 19 de diciembre a las 12 horas a la sede más cercana de la obra social bonaerense, para reclamarle a su titular y al gobernador, Axel Kicillof, por los servicios y las prestaciones que la obra social cortó, y que desde hace más de un año dejaron de funcionar.



“Los vecinos de todos los municipios piden movilizaciones, y desde hace un tiempo descubrimos que lo que más molesta a los directivos del IOMA es que nos concentremos en las sedes locales y centrales, porque son su lugar de trabajo. Entonces, para que nos escuchen de una vez por todas, decidimos convocar una mega movilización en todas las dependencias”, explicó Santi a este medio.



En ese sentido, la docente jubilada oriunda de Mar del Plata destacó que las movilizaciones contra el IOMA son “pacíficas”, y que el fin de los afiliados “no es molestar a los otros vecinos ni cortar la circulación de la calle, sino que las autoridades de la obra social reaccionen frente a las injusticias que se están cometiendo”.



Por eso, la convocatoria a la “mega movilización” en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires llama a que los afiliados circulen con pancartas y pasacalles por la vereda, para cumplir con el propósito inicial: meter presión a las autoridades del IOMA para que resuelvan los conflictos con las prestaciones con urgencia.



“La desprotección y el desamparo de IOMA se extienden a toda la provincia de Buenos Aires. Por eso convocamos a todos los afiliados a movilizarse en cada delegación, con carteles o pancartas bajo la premisa ‘IOMA es de los afiliados’, ‘IOMA vulnera el derecho a la salud’, ‘IOMA no cumple y el cáncer no espera’, ‘IOMA incumple medidas judiciales con total impunidad’, ‘IOMA no entrega medicación en tiempo y forma’, y ‘IOMA desoye leyes y tratados que amparan a personas con discapacidad’”, manifiesta la difusión que surgió desde Mar del Plata.



Por caso, Santi destacó que los afiliados autoconvocados de Mar del Plata pudieron contactarse con sus pares de Alvarado, Mar Chiquita, Saladillo, Azul, Alberti, Roque Pérez, Tandil, Olavarría y La Plata, aunque el plan es que esos referentes extiendan la convocatoria a la mega movilización a otros municipios, y se genere una red para alcanzar a las 135 dependencias de la provincia de Buenos Aires.



Vale recordar que, los autoconvocados del IOMA vienen protestando desde el 1º de diciembre de 2023 contra Giles por el recorte de prestaciones en la Quinta sección electoral y por la eliminación del convenio con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) en una veintena de localidades del interior.



“Es la última movilización del año, pero no es lo último que vamos a hacer como afiliados para que Giles nos devuelva los derechos que nos sacó. La idea nuestra es hacer una movida grande a la ciudad de La Plata, pero eso va a ser el año que viene, porque ahora, con las vacaciones de por medio, nadie nos va a escuchar”, completó Santi.



Cuáles son los municipios más afectados por la crisis del IOMA

Es preciso mencionar que, el corte del convenio entre el IOMA y la FEMEBA generó una crisis en el sistema de salud que afecta a veinte distritos y más de 160 mil afiliados de toda la provincia de Buenos Aires. Entre los municipios perjudicados de la Primera, Segunda y Cuarta sección electoral se encuentran Alberti, Bragado, Colón, Rojas, Lincoln, Florentino Ameghino, General Arenales, General Viamonte y Leandro N. Alem, cuyos vecinos no tienen garantizadas las prestaciones médicas.

En el centro sur de la provincia de Buenos Aires, en la misma situación se encuentran los afiliados de las comunas de Olavarría, Azul, Tapalque, General Alvear, General Lamadrid, Daireaux y Laprida, que pertenecen a la Sexta y Séptima sección electoral. Un caso particular es el de Navarro, que cerró un convenio directo con el IOMA por $53.000.000, lo que motivó una interpelación al intendente, varias protestas y un masivo cacerolazo.

En todos los municipios antes mencionados los afiliados del IOMA ya no cuentan con la posibilidad de elegir a sus médicos de cabecera, perdieron las prestaciones en localidades vecinas, vieron reducido considerablemente el número de efectores privados a los que pueden acudir para casos de alta complejidad e internaciones y, en la mayoría de los casos, deben pagar las consultas de su bolsillo, pese a mantener los aportes a la obra social.

Mientras tanto, hasta el momento, el gobernador Kicillof mira para otro lado, se desentiende de este grave conflicto que afecta a miles de afiliados y avala el accionar de sus socios políticos de La Cámpora, como lo son el presidente del IOMA y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.



El objetivo final del tridente Kicillof-Kreplak-Giles es destruir el sistema de agremiación de los médicos y hacer de la salud pública una caja política. Por esa razón, desde la pandemia a esta parte, el Gobernador impulsó unos 232 policonsultorios, que funcionan en localidades como Mar del Plata como efectores de salud propios del IOMA, y designó como intermediaria a la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP).