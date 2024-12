Con despacho para Presupuesto, UxP busca coronar con otro proyecto de Kicillof

El oficialismo se anotó el pasado viernes un poroto en medio de aluvión de proyectos que, como cada fin de año, tiene en ascuas a los diferentes sectores políticos. Lo hizo con un apoyo inesperado: el del bloque radical que responde a Martín Lousteau y Facundo Manes, a través del voto del excandidato a presidir el Comité Provincia, Pablo Domenichini.



Fue en la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados, donde consiguió emitir despacho para las iniciativas de Presupuesto y Ley Fiscal Impositiva, que quedaron habilitadas para su tratamiento en la próxima sesión, que tendrá lugar el jueves 19 de diciembre.



Sin embargo, la oposición pidió entonces no incluir en el debate el polémico proyecto de reforma del sistema jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia, que cuenta con media sanción del Senado.



Así, la discusión en comisión tendrá lugar esta tarde, donde el oficialismo cuenta con mayoría para dar curso al trámite y dejar todo listo para que la polémica propuesta del Ejecutivo.



Son ocho las manos que se podrán levantar desde la trinchera de Unión por la Patria (Juan Pablo de Jesús, el presidente; Marcela Basualdo; Rubén Eslaiman; Carlos Moreno; Micaela Olivetto; Carlos Pugleli; Gustavo Pulti y Avelino Zurro) contra siete de la oposición: Silvina Vaccarezza, de UCR-Cambio Federal; Fernanda Antonijevic y Matías Ranzini, del PRO; Romina Braga, de la Coalición Cívica; Pablo Domenichini, de Acuerdo Cívico UCR-GEN; y Martín Rozas y Gustavo Cuervo, de Unión, Renovación y Fe.

Cabe recordar que los bloques del PRO, la UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica presentaron una carta al presidente de la Cámara Baja (hasta hoy Alejandro Dichiara) expresando su posicionamiento respecto al proyecto que busca derogar la Ley 15008 que regula la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Banco de la Provincia.En el escrito firmado por Diego Garciarena, Agustín Forchieri y Maricel Etchecoin Moro, los legisladores de la oposición denuncian irregularidades en la media sanción que obtuvo el proyecto en la sesión especial que tuvo en la Cámara Alta. “El procedimiento utilizado por el Senado para darle media sanción al proyecto ha sido totalmente irregular, no ajustándose al procedimiento de sanción de Leyes previsto en nuestro Constitución Provincial”.Forchieri (PRO), Garciarena (UCR + Cambio Federal) y Etchecoin, de la Coalición Cívica.Esta cuestión tiene que ver, principalmente, con que el proyecto que “REGULA EL REGIMEN DE LA CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSONES DEL PERSONAL DEL BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES (BAPRO) Y DEROGA LA LEY 15008.” No fue tratado sobre tablas y sostuvieron que no alcanza con la mayoría simple, sino que necesitaba de los dos tercios para ser aprobados.En ese sentido, desde la oposición afirman que dicha media sanción no tiene fundamento ni basamento legal, y solicitaron al presidente de Alejandro Dichiara que el proyecto debe volver al “Senado para su correcto tratamiento apegado al procedimiento de leyes vigente en la Provincia”, una petición que fue desoída desde el oficialismo."No tuvimos respuesta, eso (la media sanción en el Senado) está impugnado por nosotros y hoy vamos a sostener esa posición en la comisión", señalaron desde la trinchera radical. Además, consideraron que la iniciativa "debe ir a la comisión de Asuntos de Previsión Social, no a la de Presupuesto, al tratarse de una modificación de la edad jubilatoria".La iniciativa propone la derogación de la Ley N° 15.008, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal (Cambiemos) y tiene por finalidad restituir y ampliar los derechos de las personas jubiladas y pensionadas a través de la caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.Contempla la ampliación del aporte de las personas afiliadas activas y pasivas (hasta el 16% y 12%, respectivamente) y de las contribuciones obligatorias del Banco de la Provincia de Buenos Aires (hasta el 21%), sumados a un nuevo régimen para ingresantes con 19% de aportes personales.Además, incorpora una contribución adicional del Banco Provincia y una partida presupuestaria de la Provincia, de conformidad con los recursos disponibles y recuperando el rol de garante final del sistema previsional, para atender de manera conjunta y coordinada el eventual déficit de la Caja.