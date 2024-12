Volver | La Tecla Nacionales 15 de diciembre de 2024 RUMBO AL 2025

"No me imagino que vayamos separados": Guillermo Francos confía en alcanzar un acuerdo con el PRO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vaticinó hoy un triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, y se mostró a favor de consolidar un acuerdo electoral con el PRO, la fuerza que conduce Mauricio Macri, pese a la tensión abierta en las últimas semanas.

