Intendente PRO se va de licencia: quién asume en su reemplazo

El jefe comunal de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, solicitó el cese de sus actividades desde el jueves 12 hasta el miércoles 18 inclusive. La misma es por "motivos personales".

