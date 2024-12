Kicillof y los gremios aeronáuticos buscan alternativas a la amenaza de privatización

Ante los rumores de una posible privatización de Aerolíneas Argentinas, los sindicatos aeronáuticos fueron invitados por el gobernador bonaerense Axel Kicllof para seguir trabajando en conjunto y les ofreció que en caso de que el gobierno nacional intente privatizar la aerolínea de bandera, la Provincia podría hacerse cargo y asuma el control.

En ese sentido, los gremios sostuvieron su compromiso con la Provincia en pos de salvaguardar las fuentes laborales ya que temen la amenaza del gobierno de disolver o vender Aerolíneas.

Asimismo, sostuvieron que “tal como lo sostenemos siempre, nos sentaremos en todas las mesas de dialogo que hagan falta es pos de la defensa de nuestras empresas” sostiene el comunicado firmado por APA, APLA, UPSA y AAA.







Por su parte, el gobernador esta tarde en San Martín se refirió a las críticas recibidas por la noticia de queres hacerse cargo de la empresa estatal desde la Provincia, “Aerolíneas, tuvo muchísimo impacto, fuertes críticas de sectores que, cuando te critican, quiere decir que estás haciendo las cosas bien” sostuvo Kicillof y agregó, “criticas sin saber, el gobierno nos va a privar de un derecho como la conectividad.”

Por otro lado, sostuvo que el gobierno miente con datos que no son reales para poder vender la empresa, “Aerolíneas no dio perdidas en el año pasado, el Estado no tuvo que poner ni un mango, Aerolíneas Argentinas es una cuestión de soberanía.