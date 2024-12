Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de diciembre de 2024 INTERNA CALIENTE

PJ bonaerense: los intendentes que no irán a la cumbre y lanzan críticas a La Cámpora

El llamado de Máximo Kirchner a una reunión del Consejo Provincial generó más discusión en el peronismo y hay dirigentes que adelantaron que no serán de la partida. Clima tenso en el justicialismo.

