Sin pan en la mesa: las ventas cayeron 53% en el año y ya cerraron casi 400 locales

Pese a que la recesión parece haber dejado atrás su peor etapa, los panaderos se encuentran en una situación crítica. Según revelaron desde la Federación Provincial CIPAN, la caída en las ventas supera en algunos productos el 70% y se espera que el pan dulce alcance un costo de entre 15.000 y 20.000 pesos.

