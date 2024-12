Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de diciembre de 2024 CASI SE ATRAGANTAN

Por Javier Garbulsky

GarbulskyJavier

Entre chori y matambrito, furia radical en la inauguración de “La Sáenz Peña”

La UCR bonaerense inauguró un espacio de encuentro en su sede platense, convocando a los diferentes sectores internos a curar las heridas de la interna. La re re de los intendentes y una “operación” que provocó enojo en los comensales.

