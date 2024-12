Volver | La Tecla Nacionales 4 de diciembre de 2024 SIGUE LA INVESTIGACION

Trágico final: murió el adolescente que mató a su papá e hirió a su familia en Berazategui

El joven se encontraba internado en estado crítico. En las últimas horas se confirmó que tenía muerte cerebral y posteriormente, su fallecimiento.

Compartir