Arde el peronismo: el kicillofismo llega a Tandil y La Cámpora le responde

La batallano tiene intenciones de tomarse vacaciones y ahora lleva sus problemas a un distrito clave de la Quinta Sección electoral. Dos espadas políticasvan aa congregar militancia para bancar al Gobernador y el desembarco activó una respuesta por parte de, que convocó a una reunión del justicialismo casi en simultáneo. Un viernes caliente en el horizonte de las sierras bonaerenses.El kicillofismo busca ganar músculo en el territorio y los principales dirigentes salen a ordenar la tropa en el interior. En este marco, se impulsa elcon plenarios al tiempo quepara delinear los pasos a seguir por secciones.Los intendentes(Avellaneda) y(Villa Gesell) preparan la jornadapara este viernes a las 18 en el Centro Cultural Arte y Parte, ubicado en Hipólito Yrigoyen 882, del municipio comandado por el radical. De esta forma, llevan a la práctica aquella definición de armar actividades en apoyo a Kicillof.“Junto a Gustavo Barrera estaremos presentes en un Plenario para la Militancia, en el Centro Cultural Arte y Parte, para debatir sobre este presente y la”, dijo el mandamás del Conurbano en sus redes sociales. En tanto, su par de la costa indicó que “este viernes nos encontramos para debatir, discutir y”.Sin embargo, la presencia kicillofista en el municipio activó al presidente del PJ local,, y salió con una convocatoria casi en simultáneo a la militancia. A través de un grupo deque reúne a la militancia peronista, el diputado nacional camporista dejó un mensaje en el que expresó: "Nos encontramos para reunión de nuestro Consejo Partidario ampliado el próximo viernes 06/11 a las 19:00 hs.".El encuentro al que llamó el compañero de bancada deen la Cámara de Diputados de la Nación se realizará con una hora de diferencia al que convoca el tándem Ferraresi – Barrera.En su llamado, Iparraguirre contó que "desde fines de octubre que no nos reunimos y tenemos que hacer un balance y ver cómo cerramos el año”. Asimismo, hizo una particular solicitud para un día en el que también habrá otra actividad en la ciudad:El encuentro al que se refiere el dirigente camporista fue al que hicieron el 26 de octubre y en el que "en la sede delllevamos adelante el primer encuentro de la mesa Cristina Presidenta". En ese entonces, contó: "Vamos a trabajar para que la compañera Cristina conduzca el Partido Justicialista, clave para construir una propuesta de gobierno que llene de esperanza a los argentinos".“No nos sorprende”, señalaron adesde el sector que impulsa la mesa “Tandil con Axel” y, sobre la reunión casi a la misma hora del PJ local, remarcaron que “lamentamos mucho que se haga esto”. A su vez, remarcaron queporque ahora deberán elegir a qué evento acudir y pusieron el foco en “los que están interesados en escuchar a todos”.Ante esta situación,. Por ese motivo, no se descarta la presencia no sólo de militancia de diferentes municipios de Quinta Sección, sino también que dirigentes de peso sean de la partida en apoyo al Gobernador.En ese territorio, la semana pasada se reunió elen. En la oportunidad, expresaron su “profunda preocupación por el deterioro de la situación económica, social y productiva, producto de las decisiones del gobierno de Javier Milei que dañan y agreden a la gran mayoría de nuestros vecinos”. Los caciques se dividen entre los que bancan a Kicillof, los que responden a la duplay los delMientras tanto, en la previa Ferraresi irá el jueves a lapara mantener un encuentro con el intendente de Tres Arroyos,. Allí compartirá un acto en el que le cederá a su colega luces LED para instalar en el municipio. La excursión llega en pleno enfrentamiento con los jefes comunales camporistas(Quilmes) y(Lanús) y en el que también se desencadenó una disputa por el Consorcio del Puerto Dock Sud. Luego, el sábado el alcalde de Avellaneda llegará a Mar del Plata.