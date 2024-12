Volver | La Tecla Nacionales 3 de diciembre de 2024 CONMOCION

Investigan la dudosa muerte de la pareja de Fernando Cáceres

Un fiscal especializado en homicidios de La Matanza se encuentra a cargo del trágico hecho. Al momento de la caída de un séptimo piso, la mujer se encontraba en compañía de esposo, que está en silla de ruedas producto de un intento de robo ocurrido en el 2009.

