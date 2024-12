Volver | La Tecla Municipios 2 de diciembre de 2024 INCLUSIÓN

“184 kilómetros por la discapacidad”: la Ultra Pedaleada superó todas las expectativas

El sábado, la Ultra Pedaleada cumplió con todas las expectativas. El evento, organizado por el senador provincial Eduardo "Bali" Bucca, recorrió 184 kilómetros desde Bolívar, pasando por Olavarría, hasta llegar a Azul, logrando un gran impacto en la comunidad.

