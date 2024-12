Volver | La Tecla Nacionales 1 de diciembre de 2024 PERFORMANCE LIBERTARIA

Con un piso del 40% de imagen positiva, Milei encontró su “oasis de estabilidad”

El nuevo sondeo de Zuban, Córdoba y Asociados evaluó el primer año de Javier Milei con una conclusión; la estabilidad se consigue a través de una economía aparentemente controlada. Sorpresa para el Gobernador, Kicillof supera a Cristina en imagen positiva.

