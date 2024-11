Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de noviembre de 2024 PARA EL VERANO

Mar del Plata tendrá armas no letales: el Municipio avanza con la licitación

Tras la presentación de los dispositivos en el COM, el Ejecutivo fijó la apertura de sobres para el jueves 5 de diciembre a las 10 de la mañana en la Sala de Contrataciones.

