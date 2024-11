Volver | La Tecla Nacionales 30 de noviembre de 2024 INFORMACION IMPORTANTE

Cómo se realizará el trámite para que los aportes vayan directo a las obras sociales o prepagas

El Gobierno eliminó la triangulación y los afiliados tendrán que informar a qué organismo derivarán sus aportes obligatorios para los servicios de salud. Cabe recordar que la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud fijó un plazo límite hasta el 1° de diciembre.

