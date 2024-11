Volver | La Tecla Nacionales 29 de noviembre de 2024 CAUSA SEGUROS

Este viernes inicia la ronda de indagatorias a ex funcionarios

En el marco de la causa que investiga delitos con la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos, quien declarará primero es Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros.

