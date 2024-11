Volver | La Tecla Municipios 28 de noviembre de 2024 PREMIO AL CUMPLIDOR

El Gordo municipal: distrito UCR hará millonarios a buenos contribuyentes

Casi 10 millones de pesos son los que sorteará Trenque Lauquen entre aquellos vecinos que estén al día con las tasas de Alumbrado Barrido y Limpieza, Agua o Vial. Tendrá la modalidad "sale o sale".

