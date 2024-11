Volver | La Tecla Nacionales 28 de noviembre de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Por Nicolás Zenobio

Crisis en Neuquén: el vínculo entre el Gobernador y su Vice, todo roto

La relación entre Gloria Ruiz y Rolando Figueroa llegó a un punto de no retorno, luego del escándalo que se dio en la Legislatura por un caso de presunto desvío de fondos que involucra al hermano de la vicegobernadora. La mandataria fue suspendida en su cargo. La mirada de los analistas

