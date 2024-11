Volver | La Tecla Nacionales 27 de noviembre de 2024 CAUSA SEGUROS

Alberto Fernández prestará declaración indagatoria ante Ercolini

Según resolvió el juez federal Julián Ercolini, el expresidente está citado para hoy a las 10. Fernández está imputado por presuntos hechos de corrupción.

