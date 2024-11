Volver | La Tecla Nacionales 26 de noviembre de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Crisis en Neuquén: con mayoría y aliados, el oficialismo busca la suspensión de la Vice

El Ejecutivo de Rolando Figueroa está decidido a ir contra la vicegobernador, Gloria Ruiz, luego del escándalo con su hermano, denuncia por presuntos hechos de corrupción. La Legislatura, debatirá la suspensión provisoria de la vicegobernadora, por inhabilidad moral en un hecho sin precedentes en la Provincia. Ella, reafirma que no renuncia

