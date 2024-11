Volver | La Tecla Nacionales 26 de noviembre de 2024 TOMA NOTA

Vouchers educativos: cómo verificar si cobro en el mes de diciembre

Conocido con el nombre de cheque escolar, el beneficio que otorgó el gobierno es un sistema de financiación donde los padres perciben una cierta cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar. Uno por uno, conocé los pasos que tenés que cumplir para saber si recibis el pago.

