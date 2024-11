Volver | La Tecla Nacionales 25 de noviembre de 2024 POLEMICA

“El Dipy” fue denunciado por abuso sexual y extorsión

La denunciante, identificada como M.C.A.M, relató que conoció al cantante en octubre de 2023, cuando este la invitó a un bar en San Martín, Buenos Aires, tras contactarla por Instagram. A partir de ese momento, comenzó el calvario de la víctima.

