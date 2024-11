Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2024 DESREGULACIÓN Y MAS

Por Juan Pablo Carvajal

La ola privatizadora llega al Correo

El Gobierno Nacional puso primera en la privatización del servicio postal. Crecen las denuncias de vaciamiento al tiempo que se suma la preocupación de cara a las elecciones 2025

