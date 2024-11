Volver | La Tecla Nacionales 25 de noviembre de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

Cimbronazo político en Neuquén: la Vice, en una situación delicada y al borde del juicio político

Durante el fin de semana se terminó de agitar el tablero en la provincia que conduce Rolando Figueroa. La relación con Gloria Ruiz venía mostrando indicadores de tensión, pero voló por los aires con la denuncia contra el hermano de la vicegobernadora por presuntos desvíos de fondos públicos

Compartir