Comenzó la venta de pasajes de tren para el verano 2025: cuánto salen y cómo comprarlos

En vísperas de una nueva temporada de verano, Trenes Argentinos comenzó este lunes la venta de pasajes de larga distancia para los meses de diciembre, enero, febrero y hasta el 4 de marzo, que abarca los feriados de Carnaval.

