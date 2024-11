Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2024 INTERNA A CIELO ABIERTO

Luego del ninguneo del Presidente, Villarruel convocó a Guillermo Francos al Senado

Días atrás, Javier Milei aseguró que la vicepresidenta no forma parte del Gobierno. En este contexto, el jefe de Gabinete arriba a la Cámara alta a dar el informe de su gestión.

