24 de noviembre de 2024 VERANO INCIERTO

Los costos de la costa

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y los argentinos comienzan a elegir destinos y planificar vacaciones. Fuga de turistas, incertidumbre económica y las opciones económicas, intermedias y más costosas en la costa bonaerense.

