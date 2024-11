Volver | La Tecla Nacionales 21 de noviembre de 2024 COMPLICADO

Citaron a indagatoria a Alberto Fernández en la causa en su contra por violencia de género

Según trascendió, el expresidente deberá presentarse el próximo 11 de diciembre. Está acusado de golpear a Fabiola Yañez mientras estuvo a cargo del Poder Ejecutivo.

Compartir