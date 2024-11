Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de noviembre de 2024 ANALISIS

Cristina en el centro de atención, el dilema sin solución de Kicillof

El sociólogo y miembro de Circuitos Consultora, Pablo Romá, dialogó con La Tecla sobre el vínculo entre la exvicepresidenta y el Gobernador bonaerense. "Estas discusiones le restan a los dos", sentenció.

Compartir