Buenos Aires 21 de noviembre de 2024

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

¿Hospitales S.A.?: la alternativa nacional ante el rechazo del traspaso a las provincias

El plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional encontró en los hospitales que administra un nuevo foco de conflicto al conocerse el fracaso a la intención de transferirlos a la órbita de las provincias.

