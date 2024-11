Volver | La Tecla Nacionales 21 de noviembre de 2024 RISPIDECES

“Ella está cerca de la casta”: Javier Milei desligó a Victoria Villarruel del Gobierno

De la mano del Presidente, la interna en el Gobierno libertario sumó uno de los capítulos más fuertes. "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones", apuntó el mandatario.

Compartir