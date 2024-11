UCR bonaerense: los nuevos "dueños" del Comité

“El que espera, desespera”, dice un conocido refrán, aunque no parece ser aplicable al electo presidente del Comité Provincia de la UCR. Miguel Fernández no puede sentarse aún en el sillón de La Plata, a la espera de que la Justicia, que ratificó lo actuado por la Junta Electoral partidaria, dictamine que es el ganador de la interna. Mientras aguarda para tomar el relevo de Maximiliano Abad, dialogó con La Tecla junto a la vicepresidenta Elsa Llenderrozas.



-Desde ambos sectores, el que encabeza usted y el que postuló a Pablo Domenichini (Manes-Lousteau), decían que ir a una interna era una locura. ¿Qué le pasó al radicalismo de la Provincia?



-MF: Lo que tendría que haber sido sencillo, en un acuerdo que resultaba razonable para todos en un momento donde la sociedad está con el oído en otra cosa, por distintos motivos no hubo posibilidad de lograr un acuerdo. En el caso nuestro, después del cierre de listas, habiendo cedido posiciones y en un escenario donde se gana la elección por un voto, mejoramos cada propuesta. Evidentemente hubo factores de algún sector interno que bajó el pulgar y dijo no al acuerdo, vamos a votar.



-¿Es el sector de Evolución?



-MF: Sí, nosotros creíamos que lo más razonable era evitar la interna, porque tenía algunos condimentos interesantes. En una lista de unidad, la conducción del partido quedaba con todos los espacios representados, cosa que no termina pasando cuando vos vas a una elección y la ganás, porque Presidente, Vice, Secretario general y Tesorero quedan en manos de la mayoría. En un acuerdo, los cuatro cargos, o cinco eventualmente, podían ser repartidos para que todos los espacios estén representados. Creo que era la mejor solución, nos hubiéramos evitado un montón de cuestiones, como terminar en la justicia con un fallo del juez Ramos Padilla que creo que ha sido contundente y categórico.



-Más allá del fallo y de quien gane, el radicalismo termina dividido a la mitad, con el 50% para cada sector, punto más o punto menos. ¿Eso lo debilita como presidente del Comité, porque representaría a la mitad del partido?



-MF: Yo creo que lo que parecía no tener sentido antes de la interna, luego de la elección lo tuvo. El sentido apareció después, no antes, lo cual es raro, y son las motivaciones de lo que cada uno de los sectores representaba. Así que, más allá del porcentaje, será más grande, más chico, todavía tenemos que resolver cuál es el porcentaje final. Y ahí el resultado te da la fortaleza. Lo importante después es cómo utiliza uno esa fortaleza.



-En campaña la oposición dijo que Adelante Buenos Aires se moría de ganas de lanzarse a los brazos de Milei. ¿A alguien de su sector pensó o piensa en un acuerdo con Milei?



-E.Ll: Yo creo que fueron narrativas que se construyeron como caballitos de batalla en la campaña para crear una división, donde la provincia de Buenos Aires es un escenario que vamos a construir con lo que queremos ser, una alternativa frente a lo que nos parecen las opciones que no terminan de representar a todo el electorado. Una parte de ellos aspira a que nosotros recuperemos nuestros ideales, valores, que no se corresponden ni con formas populistas ni tampoco con lo que representa el Gobierno Nacional actualmente. Entonces ahí tenemos una oportunidad de representar, por eso lo tomamos como parte de la campaña electoral y en su momento respondimos muchas veces a eso. Nuestro posicionamiento va a ser que no queremos ni representar aquel sector ni al otro.



-Pero la calle del medio es estrecha, no hay demasiado lugar.



-E. Ll: La calle del medio la vamos a construir y la vamos a pavimentar nosotros encabezando ese camino.



-MF: Yo creo que hay que esperar un poco y ver qué tan ancha o estrecha es esa avenida del medio. El ancho entre alambrados se fijó, ahora depende de cuánto tomemos de las banquinas. Ese ancho, que puede ser chico, puede ser ampliado, pero a expensas de los extremos, porque el ancho es el mismo. Entonces, me parece que esa es una construcción que tenemos que hacer y donde, pasada la elección interna del radicalismo, el partido ha recuperado una visibilidad política. Y algunas cuestiones que antes no eran escuchadas, hoy lo son.



-¿Juntos por el Cambio murió?



-MF: El año que viene son 24 elecciones diferentes, una nacional con distrito único, 24 escenarios distintos. Juntos por el cambio sigue existiendo en muchas fórmulas de gobernaciones, en muchas intendencias. De gobernadores para abajo tenemos un entramado que persiste, y eso hay que respetarlo. Entonces, cuando dicen que Juntos murió me parece una mirada muy superficial que se ve en los grandes actores. Juntos por el Cambio como logo, con la estructura que supimos tener en un momento, desapareció como tal, pero más allá de ese logo y esa estructura persiste en muchos lugares. Además, no todo el PRO es igual y tampoco las miradas de algunos intendentes, según estén referenciados con ciertos dirigentes. Veremos, cuando pase esta efervescencia, cómo se reconfigura con un nuevo sistema electoral, que hoy está en discusión.





REUNIFICACION DE BLOQUES

“Vamos a trabajar fuerte para la recuperación de la unidad partidaria”



-Después de la judicialización de la interna, ¿sigue creyendo que es posible reunificar los bloques en Diputados?



-MF: Yo siempre pienso en positivo y tengo la predisposición para lograrlo. Es cierto que hubo cosas que dolieron, sobre todo hubo una estrategia de intentar posicionar una palabra que para mí es muy dura y mortifica mucho, el tema de que hubo fraude. Eso duele, porque además el resultado final de la elección y el fallo judicial determinan exactamente lo contrario. Pero también rescato que, una vez conocido el fallo de la justicia, algunos legisladores, sobre todo del sector que representan Facundo y Gastón Mánes, me llamaron para felicitarme, y eso es un intento de dar vuelta la página. Todavía no me llamó nadie de Evolución, pero vamos a trabajar fuerte para recuperar la unidad partidaria. Eso generaría un movimiento importante ante este problema que tenemos en el Congreso Nacional de un bloque dividido. Si conseguimos unificar el bloque a nivel provincial va a ser un mensaje para la

dirigencia.







DISCURSO Y MILITANCIA

“Si vivimos de los muertos, de la historia, nadie nos va a escuchar”



-¿La UCR se renueva con la mira puesta en 2025 o para dos años después?



-MF: Nosotros estamos empezando a sembrar, después tiene que llover, después madurar y después cosechar. Por supuesto que vamos a tener una primera experiencia el año que viene, no sé si este sembrado va a estar maduro para entonces, pero es un primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es un proyecto basado en la escucha, y vamos a hacer lo que prometimos en la campaña, que es tener dedicación exclusiva a este proyecto. Vamos a ir a hablar y a escuchar qué quieren los radicales del interior, del Conurbano. Siempre digo que no hay soluciones mágicas, yo voy a ir, me inviten o no me inviten, a trabajar, y hay que tener un programa focalizado para la Primera y Tercera sección electoral. Yo creo que hay que animarse. tenemos que ir a plantear los temas que la gente necesita escuchar, qué quiere decir el radicalismo y cómo. Parecería que hay una comunicación extravagante, delirante por momentos y mediatizada por las redes. Hay que tomar una decisión estratégica, y es si nosotros nos vamos a poner una peluca, si vamos a agarrar una motosierra para tener impacto, o vamos a ir con nuestro método, más del estilo radical, de interpretar a la sociedad y hablarle de los problemas que tiene. La comunicación tiene que ser espontánea, no me puedo disfrazar de lo que no soy. La solución hay que buscarla y adaptarla a estos nuevos tiempos. Si vivimos de los muertos, de la historia, nadie nos va a escuchar.







EL VINCULO CON EL FORO

“Nunca hubo tanta participación de intendentes en la conducción”



-El Foro de intendentes que usted presidió reclama más protagonismo y se maneja con más independencia. ¿Cómo imagina su vínculo con los alcaldes?



- MF: Es cierto, este año vimos un Foro distinto al que yo conduje durante cuatro años, siempre mi posición fue que tuviera un perfil más de gestión, aunque hacer gestión es hacer política. Quizás la articulación con el Comité y los legisladores no se vio tanto en el último año y generó algunas rispideces.



- ¿Cree que se encolumnarán todos?



- MF: Sí, no nos olvidemos que en la lista que compitió con Adelante Buenos Aires hay un intendente que iba como Secretario General, que es Salvador Serenal. Miguel Lunghi iba como candidato, lo mismo que Lucía Gómez o Mittelbach. Hay otros intendentes en la lista nuestra como Miguel Gargaglione o Sofía Gambier, que va a ser la tesorera. O sea que no solamente van a tener voz sino voto, nunca hubo tanta participación de los intendentes en la conducción.



- Viene ahora la primera prueba de fuego, fin de año con el Presupuesto, Fondo para municipios, ¿quién va a conducir la negociación con el Ejecutivo?



- MF: Va a ser en conjunto, algunas negociaciones tienen impacto directo sobre los municipios otras no, muchas veces la llave es que apruebo a cambio de otras cosas. Hay que sentarse a conversar, incluso del tema electoral porque todavía no sabemos qué quiere hacer la Provincia. Es un fin de año cargado de discusiones parlamentarias y donde tendremos que conversar mucho.







DEBATE ABIERTO

“Hay que discutir el tema electoral, y la Coparticipación también”



-Se viene un debate en la Provincia sobre la cuestión electoral ¿Tienen posición sobre cada uno de estos temas?



-E. LL: Hay que prepararse frente a todos los escenarios posibles, eso es lo que tienen que discutir entre los bloques. Tener en cuenta la necesidad de los intendentes y de los distintos espacios que vamos a conformar la próxima gestión del Comité Provincia. También prepararnos para escenarios como la separación de las elecciones.



-Como Massa en el balotaje, pregunto por sí o por no. Empiezo por Boleta Única.



-MF: En Provincia nosotros tenemos proyectos presentados, así que sí. Hay varias alternativas, varios formatos que estamos estudiando.



-¿Desdoblar elecciones?



-MF: Hay que discutirlo, pero para mí no está mal.



-¿Re-reelección de intendentes?



-MF. No hay postura del partido, pero a nivel personal estoy de acuerdo. Hay una ley y no hay que tocarla, a pesar de que entiendo todos los argumentos sobre la voluntad popular. También digo los efectos negativos de la perpetuación en el poder o la imposibilidad de generar nuevos dirigentes.



-¿Modificar representación de las secciones electorales?



-MF: No creo que sea bueno. Es cierto que hay algunas cuestiones de sobre-representación en algunos casos del interior, incluso una discusión que está planteándose un Distrito Único, lo cual volcaría la balanza hacia el Conurbano. Hay que discutir todo, la Coparticipación también.





CARACTERIZACION

Una radiografía radical al gobernador Axel Kicillof



- ¿Cuál es la mayor virtud de Axel Kicillof?



- MF: Yo creo que la virtud, y estoy hablando más a título personal que político, es que es como es. No es un tipo que tiene doble cara en general, es transparente, estés o no de acuerdo con él.



- ¿Y el peor defecto?



- MF: De pronto es muy dogmático, y a veces le cuesta lograr acuerdos entendiendo la posición de los otros. En gestión, en prioridades, en cómo administra el gasto público.