El Presupuesto 2025 copa la agenda legislativa y el campo se mete en la discusión

El gobernador Axel Kicillof ya envió a la Legislatura los proyectos de ley de Presupuesto e Impositiva con la intención de obtener el OK de todo el arco político para su aprobación. En ese marco, se vienen nuevas reuniones que marcan la agenda en el ámbito parlamentario bonaerense.



Luego de la presentación que realizó el ministro de Economía, Pablo López, y del almuerzo que mantuvo con los jefes de los bloques de todas las bancadas, se esperan más movimientos en el que se verán las caras distintos actores. Desde Unión por la Patria confían en llegar a un consenso con la mayoría de los sectores.



En ese sentido, este jueves se prevé otro encuentro entre representantes del Poder Ejecutivo junto a diputados y senadores provinciales. El titular de la cartera económica recibirá a los presidentes de las distintas bancadas para continuar el diálogo. Asimismo, a la espera de una confirmación oficial, no se descarta la presencia del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.



Además, ese mismo día, según pudo conocer La Tecla, a partir de las 14.30 se reunirá la Comisión de Asuntos Agrarios junto a la de Presupuesto e Impuestos del Senado y Diputados. En la oportunidad, se espera la presencia de miembros de la Mesa de Enlace bonaerense. “Es para hablar puntualmente sobre la Ley Fiscal Impositiva”, detalló un legislador de la oposición.



En un mano a mano con La Tecla, el ministro López afirmó que “no hay incremento de la carga tributaria” y añadió que “en Ingresos Brutos no estamos planteando ninguna modificación”. Además, aseguró: “No hay ninguna modificación de alícuota. No se incrementa la carga tributaria sobre los sectores productivos de la Provincia. Lo único que se actualizan son los topes de facturación para las micro, medianas y pequeñas empresas, de tal manera de mantener la estabilidad fiscal para ese segmento y que puedan seguir accediendo a las alícuotas reducidas”.



En cuanto a los impuestos patrimoniales, sostuvo que “las actualizaciones que se realizan son menores, no implican incremento en término real en absoluto. Cuando hablamos del urbano y el rural, hablamos de incrementos que están por debajo del 30% entre las últimas cuotas de este año y las del 2025. En el caso del automotor, incluso menores al 20%. Además, como estamos avanzando en las políticas de descuentos para el año que viene, esas variaciones son menores. En ningún caso hay incremento de la carga tributaria, sino más bien lo contrario. En muchos casos, cuando se utilicen las bonificaciones y los descuentos, va a haber reducción de la carga”.



Asimismo, sobre los beneficios impositivos, expresó que “los estamos terminando de definir, pero vamos a contemplar descuentos por pago anual y descuentos por buen cumplimiento. En ese sentido es importante el plan de facilidades que lanzamos hace poquito, como para que la gente se ponga al día”.