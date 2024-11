Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2024 ROSCA EN MARCHA

Por Javier Garbulsky

El PRO traza sus líneas gruesas en la previa al Presupuesto y la Fiscal Impositiva

Los negociadores amarillos advirtieron sobre la renovación de emergencias y marcaron su intención de incluir en la ley beneficios como el del buen contribuyente o el pago a término. La próxima semana, reunión con los intendentes por el Fondo para municipios.

