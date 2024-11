Volver | La Tecla Nacionales 20 de noviembre de 2024 UNO POR UNO

Los proyectos que quedarían para 2025 y los que podrían entrar en extraordinarias

Las negociaciones trabadas con los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas congeló el tratamiento del Presupuesto 2025. En tanto, si bien el llamado a extraordinarias no está oficializado, el Gobierno no lo descarta.

