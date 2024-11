Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2024 HORAS DECISIVAS

Empresas del AMBA piden al Gobierno aumento del boleto: ¿conflicto en puerta?

Las compañías de transporte de esta región aseguran que no podrán pagar la paritaria y el aguinaldo si el Gobierno no autoriza esta suba. Costos vs. Reconocimiento oficial.

